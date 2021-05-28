Біла бавовняна сукня стала трендом літа 2021

У сезоні весна-літо 2021 – в тренді легка і стильна бавовняна сукня білого кольору. Її можна носити не тільки на пляжному відпочинку, але й під час міських прогулянок, повідомляє Обозреватель.

Таку модель можна доповнити лоферами або сандалями на масивній підошві, актуальними чокерами-ланцюжками й геометричною сумкою. А в прохолодний вечір дуже доречним в цій компанії буде ще й жакет оверсайз.

Біла бавовняна сукня вже з'явилося в колекціях багатьох брендів.







