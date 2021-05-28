Біля берегів Флориди перекинувся човен: є жертви

У Флориді, в результаті нещасного випадку на човні, який перевернувся двоє людей загинули і ще 10 пропали без вісті, пишуть міжнародні ЗМІ.

Повідомляється, що берегова охорона США прибула на місце в декількох милях від Кі-Веста близько 13:00 після того, як бригади звичайного патрулювання помітили у воді кілька людей. За словами представника охорони, служба врятувала вісім чоловік і витягла два тіла з води.

Члени екіпажу, які були врятовані переведені на судно берегової охорони для отримання їжі, води і медичної допомоги.