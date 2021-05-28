Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл з території Вірменії позицій азербайджанських ВС в Нахічевані. Поранений один військовослужбовець. Про це, з посиланням на сайт відомства, повідомляє Кореспондент.

"В ніч з 27 на 28 травня позиції азербайджанської армії, розташовані поблизу населеного пункту Ашаги-Бузгов Бабекського району Нахічеванської автономної республіки були обстріляні з декількох напрямків Збройними силами Вірменії. У результаті поранення в плече отримав військовослужбовець Ельхан Мурадов", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поранений госпіталізований, небезпеки для його життя немає.

У свою чергу Вірменія заперечує свою причетність до цього обстрілу, сказано в заяві Міноборони республіки.

"Категорично спростовуємо таку заяву, вона повністю не відповідає дійсності", - відзначили в Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, вранці 27 травня в Баку заявили, що шість вірменських військових були взяті в полон під час спроби переходу на територію Азербайджану. Також вірмени проводили роботу з мінування на дорозі постачання, що веде до позицій азербайджанської армії.