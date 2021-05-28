Норвегію та Німеччину поєднав рекордний підводний кабель

Норвегія та Німеччина відкрили нову лінію електропостачання. Силовий кабель NordLink пролягає під водою між двома країнами. Він призначений для збільшення поставок зеленої енергії в ЄС, що відмовляється від вуглецевих видів палива, повідомляє Сегодня.

Це найдовша в світі підводна електролінія. Її протяжність – 623 км. Потужність NordLink – 1400 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити відновлюваною енергією 3,6 млн німецьких сімей. Проект став у 1,8 млрд євро.

Виробництво струму в Норвегії майже повністю засноване на гідроенергетиці. Крім того, ця країна володіє достатньою інфраструктурою для зберігання зеленої енергії. Це допоможе заповнити перебої в енергопостачанні Німеччини, які виникають через особливості роботи вітряних і сонячних електростанцій.

У 2020 році Норвегія експортувала 20,5 терават-годин електроенергії в чистому вигляді. Це еквівалентно 15% електроенергії, виробленої Німеччиною з бурого і кам'яного вугілля в минулому рік.

"NordLink – це не тільки двосторонній німецько-норвезький проєкт. Це нова віха для сучасного енергопостачання у всій Європі" , – заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, об'єднання різних джерел енергії з різних країн, наприклад, енергії вітру в Німеччині з гідроенергетикою в Норвегії, допомагає забезпечити надійне енергопостачання і стабілізувати ціни на "світло" у всій Європі.

"NordLink сприятиме більш ефективному використанню енергоресурсів і закладе основу для подальших інвестицій у виробництво відновлюваних джерел енергії" , – додала прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сольберг.

Це вже не перший такий проєкт. Підводний кабель NordNed з'єднує Норвегію з Нідерландами і Данією. Крім того, в 2021 році планується завершення будівництва лінії North Sea Link Норвегія – Велика Британія.

"Те, що у нас тепер є ці сполучні лінії, робить нас центром відновлюваних джерел енергії в Європі, а також дозволяє нам зробити наступний крок у розвитку морської вітроенергетики", – сказала гендиректор норвезької державної енергокомпанії Statnett Хільде Тонне.

Нагадаємо, Норвегія готується побудувати офшорні вітряні електростанції в Північному морі. Очікується, що перші ліцензії будуть видані в 2021 році.