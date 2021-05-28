Норвегію та Німеччину поєднав рекордний підводний кабель

Норвегію та Німеччину поєднав рекордний підводний кабель

Норвегія та Німеччина відкрили нову лінію електропостачання. Силовий кабель NordLink пролягає під водою між двома країнами. Він призначений для збільшення поставок зеленої енергії в ЄС, що відмовляється від вуглецевих видів палива, повідомляє Сегодня.

Це найдовша в світі підводна електролінія. Її протяжність – 623 км. Потужність NordLink – 1400 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити відновлюваною енергією 3,6 млн німецьких сімей. Проект став у 1,8 млрд євро.

Виробництво струму в Норвегії майже повністю засноване на гідроенергетиці. Крім того, ця країна володіє достатньою інфраструктурою для зберігання зеленої енергії. Це допоможе заповнити перебої в енергопостачанні Німеччини, які виникають через особливості роботи вітряних і сонячних електростанцій.

У 2020 році Норвегія експортувала 20,5 терават-годин електроенергії в чистому вигляді. Це еквівалентно 15% електроенергії, виробленої Німеччиною з бурого і кам'яного вугілля в минулому рік.

"NordLink – це не тільки двосторонній німецько-норвезький проєкт. Це нова віха для сучасного енергопостачання у всій Європі", – заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, об'єднання різних джерел енергії з різних країн, наприклад, енергії вітру в Німеччині з гідроенергетикою в Норвегії, допомагає забезпечити надійне енергопостачання і стабілізувати ціни на "світло" у всій Європі.

"NordLink сприятиме більш ефективному використанню енергоресурсів і закладе основу для подальших інвестицій у виробництво відновлюваних джерел енергії", – додала прем'єр-міністерка Норвегії Ерна Сольберг.

Це вже не перший такий проєкт. Підводний кабель NordNed з'єднує Норвегію з Нідерландами і Данією. Крім того, в 2021 році планується завершення будівництва лінії North Sea Link Норвегія – Велика Британія.

"Те, що у нас тепер є ці сполучні лінії, робить нас центром відновлюваних джерел енергії в Європі, а також дозволяє нам зробити наступний крок у розвитку морської вітроенергетики", – сказала гендиректор норвезької державної енергокомпанії Statnett Хільде Тонне.

Нагадаємо, Норвегія готується побудувати офшорні вітряні електростанції в Північному морі. Очікується, що перші ліцензії будуть видані в 2021 році.

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