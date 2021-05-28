Канадський клуб зробив пропозицію лідеру "Шахтаря"

Канадський клуб "Ванкувер Вайткепс", який виступає в Головній лізі футболу (MLS), зробив офіційну пропозицію щодо трансферу одного з лідерів "Шахтаря". Команда хоче підсилити склад Аланом Патріком, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання TerritorioMLS﻿, канадці хочуть оформити 18-місячну оренду бразильського футболіста та взяти на себе 100% його зарплати. Після закінчення угоди з "гірниками" "Ванкувер" хоче запропонувати Патріку контракт ще на два роки. "Вайткепс" все ще чекають на відповідь від "Шахтаря" та сподіваються на підписання угоди до 1 червня, коли в МЛС закривається трансферне вікно.

Нагадаємо, що бразилець перейшов у донецький клуб з "Сантоса" у 2011 році. Після декількох оренд він зумів закріпитися в складі "гірників" і стати одним з лідерів. Всього на рахунку Патріка 157 матчів за команду, в яких він забив 21 гол і віддав 29 результативних передач.

Алан Патрік виступає за "Шахтар" з 2011 року

Його вартість за версією Transfermarkt становить 8 мільйонів євро, а контракт із "Шахтарем" діє до кінця грудня 2022 року.