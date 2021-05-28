За справу Ryanair взялися детективи ФБР

Обставини посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair розслідують правоохоронні органи Литви та Польщі, а також Федеральне бюро розслідувань США. Про це заявив глава бюро Кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Разом із розслідуванням, розпочатим у Польській Республіці, ми маємо інформацію від колег із США про те, що власне розслідування розпочало ФБР. Ми також інтенсивно співпрацюємо з колегами з Ірландії, з колегами з Греції – це відбувається щодня, цілодобово сім днів на тиждень", – сказав Кішкіс журналістам.

За його словами, опитано членів екіпажу літака Ryanair, а також "близько 90% усіх пасажирів літака".

Заступник генпрокурора Литви Гітас Іванаускас сказав, що літак іще перебуває в аеропорту Вільнюса, оскільки не завершено всі заплановані слідством дії. Після їх виконання літак зможе залишити Литву. Найближчими днями планується здійснити додатковий огляд літака.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено в аеропорту Мінська.

Пасажирський літак посадили через сигнал про мінування, і за дорученням Лукашенка для супроводу літака в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх обох затримала білоруська влада.

У ЄС та США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, зажадавши звільнення Протасевича.