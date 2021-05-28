Білорусь закрила поставки бензину А-95 в Україну

Білоруська сторона призупинила поставки бензину А-95 в Україну. Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, повідомляє UBR.

"Найгірше рішення, яке могли прийняти білоруси в поточній ситуації - закрити поставку бензину А-95 в Україну, де за їх продуктом 50% ринку. З іншого боку, ще один сигнал нам, третій за цю весну", - написав він.

У той же час Куюн зазначив, що консультації ще тривають, хоча тепер стоїть "нестандартне завдання" - необхідно знайти 50 тис. тонн "95-го".

"Без моря не обійтися, а я навіть не пам'ятаю, коли в останній раз ця марка приходила морем" , - додав він.

Відносини з Білоруссю ускладнилися після того, як 23 травня літак ірландського авіаперевізника Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був примусово посаджений у мінському аеропорту. Причиною нібито послужило повідомлення про мінування, а для супроводу літака було піднято винищувач за дорученням президента Олександра Лукашенка.

Після приземлення білоруська влада затримала ексредактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і його подругу, громадянку РФ Софію Сапегу.

У зв'язку з цим інцидентом Україна закрила авіасполучення з Білоруссю - рішення діє з 26 травня, а сьогодні уряд посилив "повітряні санкції". З 29 травня забороняється також транзит літаків білоруських авіакомпаній через наш повітряний простір.