У столиці мітингують вкладники банку "Аркада"

Ошукані інвестори збанкрутілого банку "Аркада" пікетують центр Києва, вимагаючи відновити будівництво 39 будинків, повідомляє УНИАН.

Близько тисячі учасників протесту інвесторів банку "Аркада" вимагають від чиновників звернути увагу на зупинене у 2018 році будівництво квартир у трьох житлових комплексах "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

Зокрема, пікетувальники вимагають відновити будівництво будинків і добудувати їх за 3 роки.

На плакатах учасників протесту заявлені вимоги " Держава має викупити вільні квадратні метри в недобудованих будинках" , "Держава має виділити 3,6 млрд грн фінансування у вигляді пільгових кредитів" , також учасники акції скандують: "Ганьба!" .

Фото УНІАН, Володимир Гонтар

Учасники протесту вимагають, щоб до них вийшов глава Національного банку Кирило Шевченко та відповів, коли вимоги інвесторів банку "Аркада" будуть виконані.

Фото УНІАН, Володимир Гонтар



