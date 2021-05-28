Фінзвітність компаній тепер можна переглядати у відкритому доступі

Фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних – у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств, повідомляє Економічна правда.

Так, Державна податкова служба оприлюднила фінзвітність компаній на Єдиному порталі відкритих даних та на власному вебпорталі. Ця інформація містить відомості щодо доходів, збитків, активів та коштів, які знаходяться на балансі.

"Тривалий час бізнес в Україні не мав легального доступу до фінзвітності. У результаті, підприємці не могли приймати зважених рішень про співпрацю з партнерами, а іноземні компанії — оцінити реальну ситуацію на ринку України.

Розуміння ринку дозволяє створити якісний та потрібний продукт, в цілому розвиває бізнес в Україні та відкриває можливості для зростання іноземних інвестицій", – написав Федоров у своєму Facebook.

Як зазначив очільник Мінцифри, відкрита фінзвітність допоможе українському бізнесу також краще оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів, зрозуміти свою частку ринку та зменшити ризик співпраці з компаніями-одноденками.

Раніше ця інформація була конфіденційною, за винятком приватних акціонерних товариств — їхня звітність була відкритою і вони були зобов’язані її регулярно публікувати.