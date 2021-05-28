Готелі в Туреччині змінили систему "все включено": нові правила

Гості турецьких готелів більше не будуть накладати собі їжу в ресторанах. Це зроблять за них спеціальні офіціанти, повідомляє Обозреватель.

Турецькі готелі змінили систему "все включено". Джерело: resortturkey.ru

Такі зміни в системі "все включено" ввели в країні на період пандемії. Про це розповів мер турецького Бодрума Ахмет Арас, пише Silkway.

Чиновник припустив, що такі зміни можуть зберегтися і після пандемії. Ахмет Арас зазначив, що це може створити додаткові труднощі для персоналу готелів, але при цьому очевидно, що така подача краща з точки зору якості сервісу і гігієни.

Мер Бодрума запевнив, що епідемічна ситуація з коронавірусом в місті стабілізувалася. За його даними, до 90% готелів отримали сертифікати безпеки після перевірки санітарними службами.

Турецькі готелі змінили систему "все включено". Джерело: hagnavstretchy.mirtesen.ru

Також уряд Туреччини підтвердив своє рішення скасувати обов'язкові ПЛР-тести для пасажирів з України. Рішення набрало чинності 15 травня о 00:00 за київським часом.