НБУ посилив вимоги до безпеки та кіберзахисту в переказі коштів

Національний банк України підвищує рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів. З метою посилення надійності та ефективності роботи платіжних систем регулятор встановлює чіткі вимоги до учасників платіжного ринку, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні НБУ, постанова передбачає:

упровадження ризик-орієнтованого підходу до захисту інформації залежно від суми можливих збитків (вимоги до ключових учасників платіжного ринку посилюватимуться);

установлення вимог до використання засобів захисту інформації;

визначення політики управління доступом;

підвищення рівня безпеки платіжних послуг для користувачів.

"Це дасть можливість мінімізувати кількість інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, урегулювати питання використання засобів захисту інформації, а також пришвидшити процес модернізації існуючих платіжних систем з урахуванням сучасних технологій захисту інформації" , - йдеться в повідомленні.

Постанова НБУ набирає чинності з 29 травня 2021 року.

Водночас учасники платіжного ринку матимуть перехідний період (наступні 12 місяців), щоб доопрацювати свої внутрішні процедури й документи щодо інформаційної безпеки та кіберзахисту й привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї постанови.