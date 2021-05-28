Найближчим часом білоруські авіакомпанії зможуть літати тільки в РФ

З суботи, 29 травня, Росія залишиться єдиним напрямком, в якому зможуть літати літаки білоруських авіакомпаній, повідомляє Страна.ua.

Країни-сусідки Білорусі Польща, Латвія і Литва вже закрили небо для білоруських авіакомпаній. З 00:00 29 травня Україна також закриває повітряний простір для зареєстрованих в Білорусі авіакомпаній.

Після цього єдиним напрямком, через який зможуть літати білоруські авіалінії, залишиться Росія.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був пасажиром екстрено посадженого через повідомлення про мінування літака Ryanair повідомленням Афіни - Вільнюс.

Після цього ряд країн, в тому числі Польща, Латвія, Литва та Україна, обмежили авіасполучення з Білоруссю. Також до списку увійшли Великобританія, Сінгапур, Німеччина, Нідерланди, Франція, Фінляндія, Австрія, Іспанія, Японія, Естонія та Швеція.