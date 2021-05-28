У Грозному футболісти влаштували масову бійку на полі (відео)

У матчі чемпіонату Росії серед молодіжних команд між "Ахматом" і "Локомотивом" на полі сталася масова бійка, повідомляє УНИАН.

Це сталося за рахунку 5:1 на користь гостей на 83-й хвилині матчу.

"Ахмату" належало розіграти м'яч у центрі поля. Двічі вони намагалися зробити це з порушенням правил (один з гравців не покинув центральне коло), і арбітр просив розіграти заново. У підсумку капітан "Ахмата" Лечі Садулаєв на емоціях штовхнув м'яч у бік судді, за що отримав другу жовту картку в матчі.

Після цього Садулаєв ще й штовхнув рефері, а в центрі поля почала розгоратися сутичка між гравцями, яка швидко переросла в бійку. Футболісти били один одного як руками по обличчю, так і ногами.

У підсумку два гравці "Локомотива" отримали травми, а два гравці "Ахмата" отримали червоні картки - господарі догравали матч увосьмером.