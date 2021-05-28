У Грозному футболісти влаштували масову бійку на полі (відео)
У матчі чемпіонату Росії серед молодіжних команд між "Ахматом" і "Локомотивом" на полі сталася масова бійка, повідомляє УНИАН.
Це сталося за рахунку 5:1 на користь гостей на 83-й хвилині матчу.
"Ахмату" належало розіграти м'яч у центрі поля. Двічі вони намагалися зробити це з порушенням правил (один з гравців не покинув центральне коло), і арбітр просив розіграти заново. У підсумку капітан "Ахмата" Лечі Садулаєв на емоціях штовхнув м'яч у бік судді, за що отримав другу жовту картку в матчі.
Після цього Садулаєв ще й штовхнув рефері, а в центрі поля почала розгоратися сутичка між гравцями, яка швидко переросла в бійку. Футболісти били один одного як руками по обличчю, так і ногами.
У підсумку два гравці "Локомотива" отримали травми, а два гравці "Ахмата" отримали червоні картки - господарі догравали матч увосьмером.
"Після нападу з боку суперників два футболісти "Локомотива" отримали травми, їм була надана медична допомога. Найближчим часом постраждалі футболісти пройдуть поглиблене обстеження на предмет наявності більш серйозних ушкоджень. Футбольний клуб "Локомотив" має фото та відеосвідчення події. Ми закликаємо футбольну владу розібратися в інциденті і покарати призвідників конфлікту і всіх у ньому винних", - йдеться в заяві на сайті "Локомотива".