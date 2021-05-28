Рідкісний "Москвич" продають за ціною Toyota RAV4

В одному з салонів з продажу автомобілів престижних брендів та раритетів виставили на продаж відреставрований фургон "Москвич 400-422". Один з небагатьох збережених до наших днів примірників готові віддати за ціною сучасного кроссовера Toyota RAV4, повідомляє Обозреватель.

Про це iнформує сайт﻿ компанії. Розвознi фургони з дерев'яним кузовом на шасі "Москвича 400/401" випускалися з 1949 по 1956 рік. У народі автомобіль влучно охрестили "Буратіно".

Каркас кузова виконаний з берези та зібраний на спеціальному клеї та болтах. Джерело: royalmotors.ru

За сім років МЗМА випустив 11129 таких автомобілів, які розподілялися по підприємствах та в приватні руки не продавалися. Одним з найбільш популярних місць роботи версій "400-422" та пізнішої модифікації "401-422" було Міністерство зв'язку СРСР. Фургони використовувалися для перевезення пошти та контейнерів з монетами для телефонів-автоматів.

Органи управління нічим не відрізняються від звичайного седана. Джерело: royalmotors.ru

Автомобіль мав двомісний салон. Джерело: royalmotors.ru

"Буратіно" міг перевозити вантажі вагою до 250 кг. Джерело: royalmotors.ru

Автомобіль міг перевозити вантажі вагою до 250 кг. Кузов мав три двері: дві бічні для водія та пасажира і двостулкову задню для вантажного відділення. Каркас кузова виконаний з берези та зібраний на спеціальному клеї та болтах. Фільонки кузовних панелей виготовлені з бакелітовій фанери та зовні покриті захисним лаком. Дерев'яний дах кузова оббит дерматином.

На одометрі машини – 78152 км. Джерело: royalmotors.ru

Від звичайного серійного седана "Москвич-400-420" вантажний фургон відрізнявся посиленою ресорної підвіскою з 8-ю ресорами. Крім того, інший кузов зажадав зміни горловини бензобака, кріплення заднього бампера, а також іншої електропроводки.

Під підлогою фургона є відділення для запасного колеса. Джерело: royalmotors.ru

Також під підлогою фургона є відділення для запасного колеса, а на задніх дверях з'явився новий кронштейн для кріплення номерного знака.

На задніх дверях з'явився новий кронштейн для кріплення номерного знака. Джерело: royalmotors.ru

Пропонований на продаж екземпляр був виготовлений у 1954 році. Він оснащений 26-сильним бензиновим мотором об'ємом 1070 см3 і механічною 3-ступінчастою коробкою передач. Автомобіль пройшов глибоку реставрацію, а багато елементів були виготовлені заново за оригінальними кресленнями. На одометрі машини – 78152 км.