Імунітет до COVID-19 може залишитися на все життя, – дослідження

Згідно з результатами двох незалежних одне від одного досліджень, імунітет до COVID-19 зберігається не менш як рік, а іноді може залишитися на все життя, пишуть міжнародні ЗМІ.

Вчені з'ясували, що імунні клітини виживають в кістковому мозку людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію або були вакциновані.

Після COVID-19 спостерігається саме довгостроковий імунітет, відмінний від того, що виробляється після ГРВІ.

Проте періодична ревакцинація знадобиться особам, які були щеплені, але не були до цього інфікованими. Також у меншості людей стійка імунна відповідь не виробиться, так що обом категоріям доведеться використовувати бустери.