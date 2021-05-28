16-річна дівчина з ОРДО пройшла мінні поля, аби потрапити в Україну

Неповнолітня жителька ОРДО перетнула мінні поля й прийшла на лінію розмежування, аби потрапити на вільну територію України, посилаючись на дані МВС, повідомляє Ділова столиця.

Так, 27 травня о 23:00 на позиції Збройних сил України з боку ОРДО біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. Вона разом із бабусею-опікуном проживає в місті Горлівка і має паспорт так званої "Донецької народної республіки".

Правоохоронці встановили, що неповнолітня після відпочинку з друзями перетнула мінні поля й свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на підконтрольній уряду України території. За словами дівчини, вона має родичів у Західній Україні.

Зараз неповнолітньою займається ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Її оглянули медики, тілесних ушкоджень дівчина не має. З нею працюють психологи.

Зазначено, що до встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме в притулку під наглядом поліцейських і працівників органів опіки дітей.