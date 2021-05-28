Укрзалізниця запускає нові поїзди до моря

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) у червні запускає два нових поїзди до моря в Генічеськ (Херсонська область) з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська, повідомляє УНІАН.

З 3 червня курсуватиме поїзд №204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3: 40.

У зворотному напрямку поїзд №189/203 курсуватиме з 6 червня. Він відправлятиметься з Генічеська о 22:57 і прибуватиме на кінцеву станцію о 7: 43.

Також "Укрзалізниця" запускає поїзд №231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 і прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.

У зворотному напрямку поїзд №232/231 курсуватиме по парних числах. Він відправлятиметься з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13: 08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.