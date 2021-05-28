COVAX в червні може зіткнутися з нестачею вакцин

Міжнародний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу COVAX в червні може зіткнутися з нестачею приблизно 190 мільйонів доз препарату.

Про це повідомляють Вести.

Причиною цього стало різке зростання захворюваності Covid-19 в Індії.

"Не дивлячись на те, що пізніше в цьому році у COVAX великі обсяги поставок через угоди, деякі з яких він вже виконав, якщо ми не вирішимо проблему поточного дефіциту, наслідки можуть бути катастрофічними", - йдеться в повідомленні.