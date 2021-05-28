COVAX в червні може зіткнутися з нестачею вакцин
Міжнародний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу COVAX в червні може зіткнутися з нестачею приблизно 190 мільйонів доз препарату.
Про це повідомляють Вести.
Причиною цього стало різке зростання захворюваності Covid-19 в Індії.
"Не дивлячись на те, що пізніше в цьому році у COVAX великі обсяги поставок через угоди, деякі з яких він вже виконав, якщо ми не вирішимо проблему поточного дефіциту, наслідки можуть бути катастрофічними", - йдеться в повідомленні.
У ВООЗ відзначили, що цю проблему можна вирішити завдяки
"узгодженим діям". В організації закликають уряди країн забезпечити повне фінансування COVAX, щоб програма могла замовити більше вакцин для бідних країн.