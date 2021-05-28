Ані Лорак в новому кліпі з'явилася у відвертих образах

Українська співачка Ані Лорак, яка осіла в Москві, презентувала нову пісню під назвою "Раздетая" й кліп на неї. Шанувальники засипали зірку компліментами, повідомляє Обозреватель.

Відповідний ролик артистка опублікувала на офіційному YouTube-каналі. У ньому вона позувала в жіночних та сексуальних образах: в білій сукні з оголеними плечима, золотистому вбранні з відвертим декольте і бірюзовому з високими розрізами. Кліп артистка знімала на Мальдівах.

"Раздетая" – це не просто пісня, це гімн всіх закоханих. Вірних, сміливих, готових подолати будь-які відстані. Ми неспроста вирішили знімати це відео в одному з найромантичніших куточків планети – на Мальдівах. Спасибі всій команді, яка працювала над цим атмосферним кліпом" , – прокоментувала Лорак.

Ані Лорак в новому кліпі на пісню "Раздетая". Джерело: скриншот

Ані Лорак з'явилася у відвертому вбранні у кліпі на пісню "Раздетая". Джерело: скриншот

Ані Лорак в новому кліпі на пісню "Раздетая". Джерело: скриншот

Фанати тепло зустріли нову пісню і відео співачки, залишивши багато позитивних коментарів під релізом.