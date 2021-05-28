На кортеж Зеленського витратять ще 15,4 млн

Автобаза Державного управління справами заплатить за запчастини, паливо й обслуговування техніки для президента України, пише Валерій Магланович, Інформатор.

Державне управління справами утримує автотранспорт, яким у службових цілях користуються президент України й Офіс Президента, співробітники ДУС установ, ці самі автомобілі використовуються для обслуговування зарубіжних делегацій. У власності автобази ДУС розташовується 237 автомобілів.

ТЕХОГЛЯДИ ВІД ВЛАСНИКА ЗАЗ

За 1 млн 479,3 тис. грн частина елітної техніки перших осіб до кінця року буде обслуговувати ТОВ «Автолайф Центр». Основний засновник Владислав Кущинський (60%) був у 2002-2006 роках на громадських засадах помічником народного депутата від блоку «Наша Україна» Володимира Стретовича, а у 2006-2007 роках - нардепа від Партії регіонів з Криму Бориса Дейча.

З 2019 року в рамках кримінального провадження поліція підозрює, що ТОВ «Автолайф Центр» укладало фіктивні договори з іншими фірмами для імітації господарської діяльності та допомоги у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Справа слухається в Подільському районному суді Києва. Також подібних схем стосується кримінальне провадження № 42019101070000208 Київської місцевої прокуратури.

Ще за 1 млн 395 тис. грн обслужить техніку керівництва країни фірма СП ТОВ «Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц». Засновник фірми - ПрАТ «Українська автомобільна корпорація» (бізнес-група «УкрАвто»). Кінцевий засновник на 84,1% колишній народний депутат (2002-2019) Таріел Васадзе, який представляв у парламенті свого часу Блок Юлії Тимошенко і Партію регіонів. Він же власник Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ).

ПАЛЬНОГО МАШИНАМ ПРЕЗИДЕНТА!

Нещодавно були проведені 2 тендери на купівлю пального. За 4 млн 199 тис. 280 грн ТОВ «Брістон» поставить за умовами додаткової угоди для кортежів верховних чиновників країни 12 тисяч літрів бензину А-92, 112 тисяч 738 літрів бензину А-95, 8 тисяч літрів бензину А-98 і 38 тисяч літрів дизельного палива.

За 4 млн 380 тис. 200 грн ТОВ «Каяно» надасть за умовами додаткового договору (вартість палива підвищилася) 13 тисяч 638,5 літрів бензину А-92, 109 тисяч 520 літрів бензину А-95, 7 тисяч 274 літри бензину А-98, 34 тис. 554 літра дизельного палива. Велика частина палива в обох випадках буде привезена в цистернах, а на невелику частину видадуть заправні талони.

ДЕТАЛІ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МАШИН

По одному з тендерів за 3 млн 977 тис. грн протягом року будуть поставляти амортизатори для автомобілів (задні і передні, а також для капота): Skoda Octavia, Skoda Superb Classic, Volkswagen Passat, Volkswagen T4, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota Sienna, Mercedes-Benz E320, Mercedes-Benz S-500, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master.

Всього 1 972 деталі. Постачальник - ТОВ «Автоцентр «Європа-Сервіс».