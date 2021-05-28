Як безпечно позичати гроші

У Мін'юсті розповіли, як правильно оформити передачу коштів, аби убезпечити себе та своє майно, повідомляє ЛігаБізнес.

Якщо особи бажають домовитись щодо запозичення грошей один одному - тоді така угода підпадає під ознаки договору позики. Згідно з ним позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму. Суб'єктами договору є будь-які фізичні та юридичні особи.

Документи, необхідні для оформлення договору позики коштів:

паспорти сторін;

РНОКПП сторін (ідентифікаційний код);

згода або особиста присутність другого з подружжя (якщо сторони перебувають у шлюбі).

Яку інформацію містить договір позики коштів:

ПІБ, РНОКПП, місце проживання, дата та місце народження позичальника, його місце роботи (за наявності);

ПІБ, РНОКПП та місце проживання позикодавця;

відомості про суму позики, строк та місце її повернення;

домовленість про можливість звернення стягнення в позасудовому порядку;

домовленість про сплату відсотків за користування позикою (якщо вказана умова не визначена - розмір визначатиметься на рівні облікової ставки НБУ). Дохід у вигляді відсотків підлягає оподаткуванню;

підписи сторін;

посвідчувальний напис нотаріуса (за умови нотаріального посвідчення договору).

Договір позики грошей, згідно з чинним законодавством України, не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Але наявність договору позики, посвідченого нотаріально, убезпечує позикодавця від різноманітних проблем.

Переваги нотаріального посвідчення договору позики коштів:

нотаріус встановлює дієздатність та правоздатність сторін;

нотаріус перевіряє відсутність прав третіх осіб на предмет договору, що в майбутньому не дає шансів визнати договір недійсним (згода подружжя, відсутність обмежень та обтяжень на майно сторін, відсутність сторін у санкційних списках, відсутність зареєстрованих вимог інших кредиторів на майно сторін тощо);

встановлюється дійсна воля сторін, що унеможливлює визнання договору позики недійсним;

роз'яснюються права та обов'язки, що унеможливлює введення в оману одну зі сторін правочину;

можливість стягнення позиченої суми в позасудовому порядку шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса;

можливість отримати у нотаріуса дублікат договору позики у разі його втрати;