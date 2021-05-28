Припинення поставок бензину з Білорусі: наслідки для України

Припинення поставок бензину з Білорусі у відповідь на українські санкції призведе до дефіциту та зростання цін, повідомляє УНІАН.

«Якщо ідіоти переможуть, то тоді виникнуть проблеми. На жаль, проблеми виникнуть не в ідіотів, а в тих, хто користується автомобілями. Тому що замістити відразу білоруські нафтопродукти не вийде. Це призведе до виникнення нестачі, яка призведе до виникнення ажіотажного попиту, який призведе до зростання цін. Це може вилитися у соціальне невдоволення та падіння довіри до чинної влади нижче плінтуса», – повідомив експерт в енергетичній сфері Геннадій Рябцев.

При цьому він вважає, що такий радикальний сценарій малоймовірний.

«Український ринок нафтопродуктів є найбільш привабливим для Білорусі, та поставки сюди дуже прибуткові як для українських трейдерів, так і для білоруських виробників. Білоруськими заводами володіють не тільки білоруси - це акціонерні товариства, половина акцій яких належить російським компаніям, які також зацікавлені в поставках нафтопродуктів в Україну», – зазначив експерт.

Своєю чергою, директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн, що Україна здатна перекрити білоруські поставки завдяки нарощуванню виробництва Кременчуцьким нафтопереробним заводом, оператором якого є компанія «Укртатнафта», і збільшенням обсягу морських поставок.

Однак, складнощі можуть виникнути з бітумом, який необхідний для будівництва українських доріг, та 50 відсотків якого наша країна закуповує у Білорусі.

«Щоб перекрити потребу в бензині «Укртатнафта» повинна наростити переробку на 2 мільйони тонн або вдвічі. Це цілком реально. Крім того, в необмеженій кількості є бензин на морі... Останні два місяці показали, що запросто може бути перекритий і випадає обсяг білоруського скрапленого газу», – зазначив експерт.