Іноземці за тиждень вклали в ОВДП України понад 1 млрд грн

Протягом поточного тижня портфель облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) у власності нерезидентів збільшився на 1 066 млн гривень, повідомляє РБК-Украина.

Загальна вартість ОВДП, якими володіють нерезиденти, становить 98,319 млн гривень і відповідає частці у 10,19% у структурі власників ОВДП.

Як зазначається в повідомленні прес-служби Мінфіну, з початку року портфель нерезидентів зріс на 13 027 млн грн.

За даними прес-служби, українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,78%. Протягом поточного тижня їх портфель збільшився на 3 040 млн гривень.

Юридичні особи збільшили свій портфель на 1 616 млн гривень. Він становить 4,63% від загальної номінально-амортизаційної вартості ОВДП, які знаходяться в обігу. З початку року ОВДП у власності юридичних осіб зріс на 11 901 млн гривень.

Портфель фізичних осіб виріс на 210 млн гривень. Їх портфель становить 1,72% у структурі власників ОВДП, а з початку року вартість ОВДП у їх власності збільшилась на 6 005 млн гривень.

Портфелі НБУ та територіальних громад не змінилися.