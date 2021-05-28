Лукашенко хоче вакцинувати українців російською вакциною

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє розставити на кордоні з Україною і Євросоюзом намети, в яких буду вакцинувати від коронавірусу російським препаратом "Спутник V" всіх бажаючих іноземців, повідомляє Украинская правда.

"Хоч їхні уряди поводяться непристойно щодо Білорусі, але ви бачите, який попит на "Спутник V" в західних державах, і до нас дуже багато людей всіляко намагаються пробратися. Люди просять: допоможіть!

Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо потрібно. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України".

Лукашенко заявив, що там

"наші люди живуть, на одній мові розмовляємо", тому необхідно надати їм допомогу в вакцинації. "Ми зараз опрацьовуємо це питання, враховуючи, що у нас немає "сказу" щодо самої пандемії і вакцинації населення" , - зазначив він.

Лукашенко подякував Росії за надану вакцину. За його словами, Білорусь "успішно виробляє півмільйона вакцин в місяць" , завдяки чому "ми за рік успішно вирішимо всі свої проблеми".

Він також нагадав, що Білорусь має свою вакцину.