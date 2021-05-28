Трендові моделі спідниць літа 2021

Спідниця - один з найбільш літніх і жіночних елементів одягу. Якщо вибрати правильний фасон, то дівчина буде виглядати неповторно і модно, а також зможе підкреслити достоїнства фігури, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Ольга Чистова запропонувала у своєму Instagram список з 10 трендових спідниць цього літа.

Трендові спідниці літо 2021:

1. Асиметрична спідниця міді. Звертаю увагу, мова йде саме про міді. До речі, асиметрія в спідницях - відмінна опція, якщо є нюанси у верхній частині тіла, і ви хочете перевести увагу на нижню.

2. Спідниця з розрізом. Якщо потрібна модель для вишуканих і незабутніх образів, то це вона.

3. Лляна спідниця-напівсонце. Дуже жіночно і одночасно доречно для літнього офісного стилю.

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4. Плісирована спідниця - варіант на всі випадки життя, тим більше, що поєднувати її можна з будь-яким взуттям.

5. Спідниця на запах - відмінна альтернатива спідниці-олівець, більш зручна і менш сувора.

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6. Білизняна спідниця - дуже жіночний і одночасно універсальний варіант. ⠀

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7. Спідниці максі - теж мають місце бути в поточному літньому сезоні. ⠀