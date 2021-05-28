Hyundai відмовляється від моделей з ДВС

Концерн буде випускати в два рази менше автомобілів з дизельними і бензиновими моторами, повідомляє Автоцентр.

Про те, що Hyundai Motor скоротить випуск моделей з ДВС, з посиланням на свої джерела повідомило інформаційне агентство Reuters. До складу корейського концерну входять Hyundai, Kia, Genesis і Ioniq, тому можна припустити, що стратегія глобальна.

Рішення про скорочення виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння вже прийнято. Найближчим часом концерн почне його реалізацію. Hyundai Motor не планує розробляти і впроваджувати нові ДВС. Зараз все науково-дослідні та конструкторські роботи в цьому напрямку завершені. Тобто на найближчих моделях продовжать встановлювати колишні мотори, поки їх життєвий цикл не завершиться.

Вивільнені матеріальні ресурси спрямують на розробку нових електричних силових установок, розвиток технологій акумуляторних батарей і водневих паливних елементів.

До 2025 року Hyundai планує збільшити обсяг виробництва електромобілів до мільйона ТЗ в рік. Основними регіонами продажів для нових електричних моделей Хюндай стануть Європа, Китай і США. До 2040 року на цих ринках концерн планує пропонувати виключно електромобілі. Дизельні та бензинові моделі Hyundai і Kia продовжать продавати в країнах, що розвиваються.