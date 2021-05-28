Промоутер Джошуа висловився про бій з Усиком

Промоутер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) Едді Хірн заявив, що зараз веде переговори з колегою Олександром Красюком, який представляє інтереси Олександра Усика (18-0, 13 КО). За словами глави компанії Matchroom Boxing, його клієнт з великою ймовірністю поб'ється з українцем в наступному поєдинку, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Boxing Social британець відзначив, що вони з ЕйДжеєм втомилися робити те, що їм скажуть міжнародні боксерські організації, і натякнув на те, що Джошуа може відмовитися від чемпіонського пояса на користь нашого співвітчизника, якщо їх не влаштують умови бою. Він заявив, що зараз не дуже вірить у можливість організації поєдинку за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі.

"У мене є кілька готових поєдинків для Джошуа. Енді Руїс-молодший, Луїс Ортіс або Ділліан Уайт можуть побитися з Ентоні в наступному бою, але зараз я веду переговори з Олександром Красюком. Це наш пріоритет. Поєдинок проти Усика є найбільш вірогідним варіантом. Однак, якщо бути максимально відвертим, ні у мене, ні у Джошуа більше немає настрою робити те, що нам говорять боксерські організації. Немає ніякої гарантії, що бій за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться. Навіщо нам пояс (WBO – Ред.) зараз? Заради обіцянок, надій і подібних речей? Але Ентоні цінує та поважає свої титули протягом останніх чотирьох років і буде продовжувати робити це. Ми постараємося зберегти пояс, але якщо щось піде не так, то нам доведеться від нього відмовитися" , – цитує слова Хірна видання BoxingNews24.