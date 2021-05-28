Чехія послабить карантин і відкриє кордони для туристів

Влада Чехії з понеділка послаблює обмежувальні заходи, впроваджені в межах боротьби з коронавірусом COVID-19, і відкриває кордони для туристів із семи країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зійшлися на думці про необхідність значного пом'якшення заходів", - наводить Seznam слова міністра охорони здоров'я Адама Войтеха.

З понеділка, зокрема, буде дозволено відвідування ресторанів і кафе, також відкриються бари і дискотеки. Водночас застосовуватимуться суворі протиепідемічні заходи, кількість гостей не має перевищувати кількість посадкових місць.

Окрім того, наголошується, що країна почне пускати до себе туристів із семи країн, серед них Німеччина, Австрія, Угорщина та Польща.

Загалом за час пандемії в Чехії було виявлено понад 1,6 млн випадків коронавірусу, понад 30 тис. осіб померли.