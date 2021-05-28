У Києві почався розгляд справи щодо заборони "Партії Шарія"

В Окружному адмінсуді Києва починається черговий розгляд справи щодо заборони "Партії Шарія".

Про це повідомляє Андрій Павловський.

За даними журналістів, перед будівлею суду вже з самого ранку почали збиратися депутати і представники партії - вони прийшли, поки не було поліції. За їх словами, якщо вони прийшли б пізніше, то їх ніхто б не пропустив навіть у внутрішній дворик.

Відзначимо, що в зал засідання поки нікого не пускають. Адвокати стверджують, що впевнені у своїй позиції.