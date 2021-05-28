Модний і стильний дизайн годин в інтер'єрі

Годинники давно вже перестали виконувати тільки основну функцію - показувати час. Це ще і стильний аксесуар для інтер'єру, який привносить в приміщення концептуальну спрямованість.

Дуже вдало можна вписати й мінімалістичні, і багато декоровані вироби. У сучасних інтер'єрах відмінно приживуться вироби в ультрасучасному корпусі та електронним табло.

У класичному інтер'єрі будуть мати гарний вигляд як строгі підлогові моделі, так і багато інкрустовані настінні.

У вітальні годинах відводиться центральне місце: їх можна повісити над диваном або каміном. Якщо виріб велике - нема потреби доповнювати його іншими аксесуарами.

Якщо є можливість, можна зробити годинник у віконному отворі. Дійсно оригінально і нестандартно!

Спальня - кімната релаксу, і вас точно не повинно дратувати цокання або бій годинника. Вибирайте цікаві моделі з тихим ходом. Переважно вибирати аксесуари в неяскравих тонах.

Годинники для кухні повинні бути стильними та обов'язково стилізованими. Такий яскравий аксесуар урізноманітнює будь-який інтер'єр!

У холі або кабінеті годинник теж доречні. Головне - підібрати виріб в потрібному стилі.