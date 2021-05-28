Shell припиняє цілодобову роботу деяких АЗС
Мережа АЗС Shell переводить ряд АЗС на денний режим роботи з 01.06.2021 року, повідомляє НефтеРынок.
Про це інформує партнер мережі за безготівковими продажу палива Toplyvo.ua.
Ці зміни втілені в зв'язку з урахуванням потреб клієнтів в нижче перерахованих місцевостях. Перехід на денний режим роботи широко поширений на ринках ЄС, і Shell Retail в Україні відповідно реалізує цю європейську практику, - відзначили в прес-службі Shell
Зокрема, обмеження торкнуться такі станції:
- АЗС Shell 5103 (Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Коларівка, вул. Дорожня, 3-А). Відкрито: 7.00 - 21.00
- АЗС Shell 2003 (Житомирська обл., М Житомир, вул. Вітрука, д. 4). Відкрито 6.00 - 22.00
- АЗС Shell 4035 (г .. Київ, вул. Оранжерейна, буд.1). Відкрито: 7.00 - 22.00