Shell припиняє цілодобову роботу деяких АЗС

Shell припиняє цілодобову роботу деяких АЗС

Мережа АЗС Shell переводить ряд АЗС на денний режим роботи з 01.06.2021 року, повідомляє НефтеРынок.

Про це інформує партнер мережі за безготівковими продажу палива Toplyvo.ua.

Ці зміни втілені в зв'язку з урахуванням потреб клієнтів в нижче перерахованих місцевостях. Перехід на денний режим роботи широко поширений на ринках ЄС, і Shell Retail в Україні відповідно реалізує цю європейську практику, - відзначили в прес-службі Shell

Зокрема, обмеження торкнуться такі станції:

  • АЗС Shell 5103 (Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Коларівка, вул. Дорожня, 3-А). Відкрито: 7.00 - 21.00shell%20nk.jpg?v=1?v=1
  • АЗС Shell 2003 (Житомирська обл., М Житомир, вул. Вітрука, д. 4). Відкрито 6.00 - 22.00shell%20jt.jpg?v=1?v=1
  • АЗС Shell 4035 (г .. Київ, вул. Оранжерейна, буд.1). Відкрито: 7.00 - 22.00shell%20kyiv.jpg?v=1?v=1

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