Shell припиняє цілодобову роботу деяких АЗС

Мережа АЗС Shell переводить ряд АЗС на денний режим роботи з 01.06.2021 року, повідомляє НефтеРынок.

Про це інформує партнер мережі за безготівковими продажу палива Toplyvo.ua.

Ці зміни втілені в зв'язку з урахуванням потреб клієнтів в нижче перерахованих місцевостях. Перехід на денний режим роботи широко поширений на ринках ЄС, і Shell Retail в Україні відповідно реалізує цю європейську практику, - відзначили в прес-службі Shell

Зокрема, обмеження торкнуться такі станції: