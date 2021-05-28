Власник "Конті" прокоментував покупку фабрики в РФ

Колишній віце-прем'єр-міністр України і народний депутат Борис Колесніков спростував інформацію про покупку його компанією "Конті" кондитерської фабрики "Червона зоря" в Росії, повідомляє UBR.

"Як я можу купувати будь-які фабрики в РФ, якщо перебуваю в списку санкцій РФ з 2018 року? Це, звичайно, неправда", - пояснив Колесніков.

Придбання будь-яких активів в РФ є неможливим, оскільки Колесніков потрапив до списку санкцій Росії "за свою проукраїнську позицію".

При цьому напередодні "Ведомости" опублікували результати аукціону з продажу фабрики "Червона зоря" в Іванові. Переможцем торгів стала юридична компанія "Юнайтед партнерс", яка нібито представляє інтереси української "Конті".

Варто зазначити, що інформація про угоду між українською компанією і "Червоною зорею" з'явилася в ЗМІ задовго до цього - в 2017 році. Однак тоді обговорювалося виробництво кондитерських виробів на вільних потужностях російського підприємства.

"Конті" - великий кондитерський холдинг. Після втрати в 2014 р активів в Донецькій області підприємство випускає продукцію на фабриці в Костянтинівці. До її складу також входить логістичний центр класу "А" в Дніпрі.