В Альянсі пояснили, чому Україну не запросили на саміт НАТО
Саміт НАТО, намічений на 14 червня 2021 року, планувався як захід у союзницькому форматі, а саме – за участю лідерів лише 30 країн-членів НАТО. Про це розповів пресаташе штаб-квартири НАТО Даніеле Ріджіо, повідомляє Обозреватель.
Водночас, за його словами, Альянс твердо прихильний партнерству з Україною.
"Саміт НАТО планувався за участю лідерів тільки 30 країн-членів, як захід у союзницькому форматі. Але Альянс прихильний партнерству з Україною, про що ще раз підтвердили під час візитів до Брюсселя Ользі Стефанішиній та Олексію Рєзнікову", – зазначив Ріджіо.
Пресаташе нагадав, що заступник генерального секретаря Мірча Джоане під час зустрічі з Резніковим запевнив у непохитній підтримці НАТО суверенітету та територіальної цілісності України.
"Альянс продовжуватиме відстежувати пересування російських військ в Україні й навколо неї. Джоане також закликав Україну повною мірою використовувати рамки партнерства з НАТО для вирішення поточних проблем безпеки, підвищення стійкості України та реалізації її євроатлантичних устремлінь і ключових реформ", – підсумував Ріджіо.