Оприлюднено перелік обмежень у Києві на День міста

Цими вихідними в Києві відзначатимуть День міста. Влада столиці адаптувала масові заходи до чинних карантинних вимог, повідомляє РБК-Украина.

Жителів та гостей Києва закликають не забувати про дотримання дистанції, одягнуту маску, яка закриває ніс та рот, а також використання санітайзерів.

В місті, відповідно до чинних карантинних обмежень, заборонено: