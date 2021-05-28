Білорусь ввела ліцензування низки імпортних товарів з України

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Україна вважає таке рішення необґрунтованим та дискримінаційним, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, під ліцензування попали кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Як зазначив Качка, рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292, набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.