Греція готова ввести паспорти вакцинації раніше 1 липня

Греція готова ввести COVID-сертифікати раніше 1 липня, як це передбачається в Євросоюзі, щоб врятувати туристичний сезон, заявив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, передають міжнародні ЗМІ.

Відомо, що Греція була однією з перших країн ЄС, яка схвалила застосування сертифікатів. П'яту частину економіки країни складають доходи від туристичного бізнесу, і влітку минулого року через карантинні обмеження вона недоотримала близько 13-15 млрд євро.

Європарламент повинен прийняти закон про COVID-сертифікати 7 червня, а з 1 липня вони запрацюють в тестовому режимі в більш ніж 10 країнах блоку.

У сертифікаті буде вказано, чи отримала особа вакцину, негативний тест на COVID-19 або імунітет на підставі одужання. Він матиме вигляд електронного або роздрукованого на папері QR-коду, який видасть всю необхідну інформацію при скануванні.