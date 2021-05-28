Україна подасть в РФ новий запит на екстрадицію Януковича

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що Росія відмовляється екстрадувати колишнього президента Віктора Януковича, однак Україна в подальшому буде подавати повторний запит, повідомляє Слово і діло.

"Ми подавали на екстрадицію - Росія нам відмовила. Ми будемо ще подавати на екстрадицію. Зараз є шість базових виробництв, за якими ми рухаємося. Зараз Верховна рада прийняла закон про "заочку", Президент підписав. Я думаю, це буде поштовхом в цих процесах ", - сказала Венедиктова.

У той же час, за її словами, у справі Януковича про держзраду немає "незакритого гештальту".