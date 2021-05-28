Відносини між Латвією і Білоруссю заморожені

У зв'язку з останніми подіями відносини між Латвією і Білоруссю можна вважати замороженими з дипломатичної точки зору. Про це заявив латвійський посол Ейнарс Семаніс, повідомляє Дзеркало тижня.

Він додав, що Білорусь ще не помістила у свій чорний список працівників дипвідомства Латвії, тому зараз все ще можна сподіватися на нормалізацію відносин. Однак неможливо зробити прогноз щодо того, коли це може статися.

"У порівнянні з подіями в жовтні минулого року, коли Білорусь вимагала у Польщі та Литви відкликати своїх послів на консультацію, ситуація з відносинами наших країн "дуже погана і дуже сумна" – тоді робота посольств Литви та Польщі не була перервана. Зараз же робота посольства Латвії в Мінську припинена. Зараз залишився один працівник, який відповідає за адміністративні питання", – резюмував Семаніс.

23 травня в аеропорту Мінська примусово посадили літак Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс під приводом анонімного повідомлення про мінування. Для перехоплення лайнера, який знаходився у двох хвилинах польоту від Вільнюса, в небо підняли винищувач ВПС Білорусі.

На борту авіалайнера знаходиться засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Журналіста і його дівчину Софію Сапегу затримали. Протасевичу інкримінують "екстремістську" статтю 293 КК Білорусі, йому може загрожувати страта.

Після цього Латвія вирішила ввести обмеження для авіаперевізників, зареєстрованих у Білорусі. Тепер вони не можуть використовувати повітряний простір Латвії та латвійські аеропорти.

Також 24 травня стало відомим, що Латвія вишле всіх білоруських дипломатів у відповідь на вимогу Білорусі всім співробітникам свого посольства покинути країну.