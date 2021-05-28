Чому не можна працювати у вихідні дні

Часом нам не вдається якісно і повноцінно відпочити не тільки у вихідні дні, але навіть і під час відпустки. У чому криється причина, повідомляє Men's Life.

Психолог з клініки Сент-Луїса Хелен Фрідман заявляє: "Для багатьох людей страх стає мотивацією. Страх відстати в роботі, страх, що вас замінять, страх не виконати доручене завдання на всі 100%".

Як результат подібного трудоголізму і відповідальності на роботі - синдром професійного вигорання, стрес і депресія. А про постійної втоми й говорити не доводиться.

Який же тоді вихід? Нескладні способи, як давати собі повноцінно відпочити, щоб в робочий час викладатися на всі сто.

1. Забувай про роботу під час відпустки

Відключи всі телефони, повідомлення та оповіщення додатків. Попередь своє начальство, що тиждень зі свого відпускного часу ти будеш поза зоною дії мережі. Психологи стверджують, що такі заходи вкрай необхідні, щоб дати своєму організму повністю відпочити.

2. Організуй для себе "ледачий день"

Це день, коли можеш займатися тим, що тобі найбільше хочеться і подобається. А це - завдання не з простих. Напередодні постарайся до цього підготуватися. Повністю звільни себе від всіляких робочих і побутових проблем на наступну добу. Прокинувшись вранці, постарайся зрозуміти, якими справами ти б хотів зайнятися. Звичайно, тобі відразу ж захочеться перевірити робочу пошту, зробити кілька ділових дзвінків, віднести взуття в ремонт, полагодити мотор в пральній машині й так далі. Не звертай увагу на повністю від подібних думок. Зосередься на тому, що дозволить тобі відпочити та розслабитися.

3. Подбай про себе

Старайся менше переживати. Будь-які переживання погано позначаються на самопочутті як на фізичному, так і емоційному. Організм має здатність поступово накопичувати в собі тривогу, страх і роздратування. А все це порушує психічний стан людини та тягне за собою різні захворювання.

Всі перераховані вище способи відпочити від робочої суєти дійсно працюють. Перевір це і на собі.