ДФС повідомила про підозрюваних в посяганні на розкрадання київського бюджету
Державна фіскальна служба (ДФС) розслідує дев'ять кримінальних проваджень, пов'язаних із посяганням на кошти міського бюджету Києва. Оголошено підозри чотирьом службовцям із компаній-субпідрядників комунальних підприємств, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наразі ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень, пов'язаних єдиним предметом посягання, - це кошти бюджету міста Києва", - сказав глава ДФС Вадим Мельник під час прес-брифінгу в п'ятницю.
"Про підозру повідомлено вже чотирьом особам", - зазначив Мельник.
Ці справи розслідуються за фактами ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, розкрадання держмайна і коштів, проте всі претензії стосуються виключно компаній-субпідрядників.
"Суми збитків, які попередньо встановлені слідством і заподіяні бюджету Києва через розкрадання коштів і несплату податків, такі (...): справи, де фігурує "Київський метрополітен" - майже 9 млн грн, "Київміськсвітло" - близько 12 млн грн, "Київзеленбуд" - 40 млн грн, "Київавтодорміст" - 30 млн грн, Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва - 9 млн грн, "Київпастранс" - 40 млн грн, "Київавтодор" - 18,6 млн грн", - зазначив Мельник.