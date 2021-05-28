ДФС повідомила про підозрюваних в посяганні на розкрадання київського бюджету

Державна фіскальна служба (ДФС) розслідує дев'ять кримінальних проваджень, пов'язаних із посяганням на кошти міського бюджету Києва. Оголошено підозри чотирьом службовцям із компаній-субпідрядників комунальних підприємств, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень, пов'язаних єдиним предметом посягання, - це кошти бюджету міста Києва", - сказав глава ДФС Вадим Мельник під час прес-брифінгу в п'ятницю.

"Про підозру повідомлено вже чотирьом особам", - зазначив Мельник.

Ці справи розслідуються за фактами ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, розкрадання держмайна і коштів, проте всі претензії стосуються виключно компаній-субпідрядників.