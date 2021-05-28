В iPhone з'явиться функція контролю їжі

Користувачі iOS 15 зможуть вести щоденник споживання їжі за допомогою iPhone, повідомляє Лента.Ру.

Про це в своєму Twitter написав відомий інсайдер Коннор Джуісс (Connor Jewiss).

Джуісс вважає, що в новій операційній системі для смартфонів Apple очікується оновлення вбудованого сервісу «Здоров'я» (Health). Зокрема, в додатку з'явиться щоденник споживання калорій. Користувачі зможуть стежити за своїм харчуванням, вносячи в спеціальний журнал інформацію про вжиті в їжу продуктів. Найімовірніше, на основі фізичних даних і відомостей про активність система буде автоматично вираховувати добову норму для кожного користувача.

Додатки з функцією контролю їжі існують на ринку і в магазині App Store. В iPhone сторонні програми можна пов'язати з сервісом «Здоров'я» і стежити за загальною активністю і спожитими калоріями в одному додатку. Як правило, дані про їжу вводяться за допомогою сканування штрих-коду продукту або вручну.

Також в iOS 15 очікується оновлений нічний режим, поліпшення в додатку iMessage, перероблені повідомлення і значні зміни призначеного для користувача інтерфейсу.

Раніше стало відомо, що в новій операційній системі для iPhone з'являться інтерактивні віджети і настройки постійно включеного екрану. Також в ОС можна буде замінити нативное додаток для прослуховування музики на будь-яку сторонню програму. Анонс iOS 15 відбудеться на червневій конференції WWDC, реліз - восени.