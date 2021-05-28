ЄС пообіцяв Білорусі €3 млрд за курс на демократію

Європейський Союз обіцяє Білорусі економічну підтримку мінімум на 3 млрд євро, якщо країна піде шляхом демократичних реформ, повідомляє Ліга.net.

"Як тільки Білорусь увійде в процес переходу до демократії, ЄС буде супроводжувати її. Ми розробили новий пакет грантів і кредитів на суму 3 млрд євро, щоб допомогти Білорусі стабілізувати її економіку, реформувати інститути і підвищити її стійкість", - йдеться в повідомленні прес- служби Європейської комісії.

Обіцянки керівництва ЄС:

за рахунок прямої фінансової підтримки прискорити відновлення економіки, що допоможе відновити макроекономічну стабільність і зміцнити хитку фіскальну ситуацію в країні;

організація інвестфоруму топ-рівня ЄС-Білорусь для розширення інвестиційних і торгових можливостей, а також зустрічі донорів ЄС для залучення додаткових грантів на підтримку економічного переходу, що дозволить залучити до €5 млрд у вигляді кредитів ЄС, а також державних і приватних інвестицій;

мобілізація перехідного пакета до €400 млн у вигляді грантів за програмою "Сусідство, розвиток і міжнародне співробітництво" (NCIDI). Сюди входить підвищення якості правосуддя, поліпшення ділового середовища і підтримка розвитку малого і середнього бізнесу;

фінансування для а) реформи освіти, б) охорони здоров'я, в) зміцнення соцзахисту, г) захисту найбільш вразливих домогосподарств, д) громадянського суспільства (в тому числі підвищення його ролі в прийнятті рішень на всіх рівнях уряду), е) вільних і незалежних ЗМІ;

інвестиції в стійку інфраструктуру, а також в екологічну та цифрову трансформацію Білорусі.

Брюссель пропонує укласти двосторонню рамкову угоду, щоб зміцнити довгострокові відносини між ЄС і демократичною Білоруссю.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєен звернулася до влади країни:

"Ніякі репресії, жорстокість або примус не принесуть легітимності вашому авторитарному режиму. До сих пір ви грубо ігнорували демократичний вибір народу. Пора міняти курс".

Її слова до народу Білорусі:

"Ми бачимо і чуємо ваше прагнення до змін, демократії і світлого майбутнього".

Вона підкреслила, що "це той випадок, коли (а не якщо) Білорусь почне мирний демократичний перехід".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз "всіма засобами підтримує демократичний вибір народу Білорусі, і величезний пакет фінансової допомоги, який ми можемо надати в разі переходу до демократії, повинен стати справжнім стимулом для нинішньої влади змінити свій курс".