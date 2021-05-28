Патрульний розгромив Mercedes начальника поліції (відео)

Таким чином інспектор вирішив помститися шефу поліції за необхідність проходити медичну експертизу, повідомляє Автоцентр.

Співробітники силових відомств, включаючи поліцію, звикли дотримуватися службової дисципліни і беззаперечно виконувати вказівки керівництва. Однак іноді між підлеглими і начальниками все ж виникають розбіжності.

Яскравим тому прикладом став інцидент, який стався на острові Родос (Греція). Глава відділення поліції призначив підлеглому психіатричну експертизу. Що цьому передувало, невідомо, але поки чоловік не надасть результат обстеження, його відсторонили від роботи. Таке рішення призвело копа в лють, і він відігрався на автомобілі шефа.

Розлючений офіцер на своєму пікапі Mitsubishi L200 на повному ходу влетів у білий спорткар Mercedes SL, який був припаркований перед поліцейською дільницею - машина належить начальнику відділення. Від удару Мерседес підскочив на місці і вдарився об бордюр. Однак цього інспектору здалося мало і він пройшовся по автомобілю кувалдою, розбивши переднє і заднє скла.

Весь процес помсти відбувався на очах у колег і був записаний на відео. Чоловіка заарештували. Йому пред'явили звинувачення в нападі і знищенні приватної власності. Усвідомивши скоєне, він попросив вибачення і запропонував компенсувати збитки. Глава поліції району не став робити поблажки співробітнику - його чекає суд.