НБУ планує запустити систему миттєвих платежів

Національний банк вивчає питання запуску в Україні системи миттєвих платежів. Про це повідомив заступник Голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє Finance.ua.

«Такі системи дають можливість поєднувати високу швидкість розрахунків і потенційно низьку вартість оброблення платежу. Клієнти та бізнес зацікавлені у миттєвих розрахунках. Миттєві платежі (Instant Payments, Fast Payments) вже впроваджені у понад 60 країнах», — каже Шабан.

За його словами, свідченням, що українські громадяни вже готові до таких платежів, є той факт, що в Україні 43% від загальної суми безготівкових операцій з використанням платіжних карток — перекази з картки на картку.

Крім того, Нацбанк продовжує розвивати інструменти віддаленої ідентифікації і верифікації клієнтів фінансових установ та відкритий для пропозицій ринку з удосконалення цих інструментів.

«Наприклад, Національний банк уже обговорює з учасниками ринку можливість розширення функціоналу державної системи віддаленої ідентифікації фізичних осіб — Системи BankID НБУ. Зокрема, йдеться про можливість передавання різного обсягу ідентифікаційних даних через систему залежно від потреб надавачів послуг», — пише пресслужба регулятора.

Також, як зазначається, пріоритет для Нацбанку — розвиток зручних та безпечних способів безготівкових розрахунків, наприклад, безконтактних платежів з QR-кодом.