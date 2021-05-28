Найкорисніші продукти для зубів

Що потрібно для здорових зубів? Ну звичайно ж, чистити їх 2 рази в день. Це вам скаже будь-який стоматолог, і це ми в принципі все і так знаємо, але справа в тому, що дуже часто цього недостатньо. Необхідно не тільки чистити зуби, але і правильно харчуватися. І продукти, які ми їмо, можуть дуже сильно вплинути на здоров'я наших зубів, повідомляє Здоровый образ.

Отже, пункт номер 1 - продукти, які дуже корисні для наших зубів - це жорсткі овочі та фрукти. Так-так, саме жорсткі, щоб хрустіли на зубах. Сюди можна віднести, наприклад, яблуко, морква, огірки, буряк тощо. Проблема в тому, що наші зуби дуже швидко звикають до м'якої, обробленої, рафінованої їжі.

В результаті, природні процеси очищення зубів порушуються і на них починає утворюватися наліт. У той час, як якщо ви додасте всього лише парочку жорстких овочів або фруктів в ваш щоденний раціон, ясна отримують хороший здоровий масаж.

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