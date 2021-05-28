Білорусь відновить польоти за допомогою бортів "Аерофлоту", – джерело

Росія вирішила заробити на забороні білоруським літакам користуватися аеропортами ЄС і союзних прозахідних країн, пише Rzeczpospolita.

Велика частина європейських країн заборонили використовувати повітряний простір літакам 6 білоруських перевізників, проте тільки Литва й Україна повністю обмежили прийом повітряних суден, що вилітають з Мінська.

За непідтвердженими даними видання, російська компанія "Аерофлот" почала переганяти свої борти в Мінськ, щоб працювати за напрямками, забороненими для "Білавіа".

Також в Білорусі планують користуватися літаками країн СНД, через територію держави вільно пролітають китайські та російські борти, Air India, вантажні та кур'єрські служби.