Міжбанк: відчувається наближення літа

Останній повноцінний робочий день місяця на міжбанківському валютному ринку проходить при невеликому перевищенні пропозиції над попитом на валюту.

Відчувається, що імпортери заздалегідь закінчили свої операції, не наважившись залишати покупки валюти на останні дні. А ось експортерам пощастило набагато менше: деякі з них сподівалися на виплату компенсації ПДВ, але Держказначейство в цьому місяці явно не поспішає розраховуватися з усіма. Тому вони зіткнулися з нестачею гривні для проведення поточних операцій і були змушені вийти на ринок з додатковими продажами. Ситуацією скористалися спекулянти і ті банки, яким валютна позиція дозволяє купувати: сьогодні майже всі операції пройшли у вузькому діапазоні 27,49-27,51 гривень, дорожче брати ніхто не хоче.

На готівковому валютному ринку - зниження активності. «Схоже, настало літо» , висловився один з операторів готівкового ринку, «Нікому нічого не потрібно» . Цінник на продаж у київських оптових обмінних пунктів до обіду завмер на рівні 27,51-27,52 гривень, хоча з ранку були спроби продавати по 27,53 і навіть по 27,54 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня, схоже, нарешті визначився з напрямком руху і кинувся вниз, опустившись до позначки 1,2168 долара. Готівковий євро сьогодні продовжив плавно дешевшати; до обіду цінник опустився до 33,47-33,50 гривень.

Російський рубль вже кілька днів поспіль робить коливання (руху вгору-вниз) між рівнями 73,30 і 73,65 рублів за долар. Стабільною залишається і ціна готівкового рубля в Україні: в Києві його продовжують продавати по 3,72 -3,75 гривні за 10 рублів. Там же, де пропоновані обсяги російської валюти невеликі, можна побачити ціни ще дешевше.