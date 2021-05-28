Оприлюднено перелік вузів, де запустять курси для абітурієнтів з ОРДЛО
Україна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу зі стипендіальним забезпеченням на базі 23 вишів. Звертатися можна з 1 по 20 червня, повідомляє РБК-Украина.
Повідомляється, що підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Причому на них можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й населених пунктів, які знаходяться на лінії зіткнення.
Курси будуть проводиться на базі наступних вишів:
- СНУ імені Володимира Даля
- НТУ "Харківський політехнічний інститут"
- Маріупольський державний університет
- Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічного університету"
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Донецький національний технічний університет
- НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
- Луганський національний аграрний університет
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
- Університет державної фіскальної служби України
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Житомирський державний університет імені Івана Франка
- Приазовський державний технічний університет
- Донбаський державний педагогічний університет
- НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
- Полтавська державна аграрна академія
- Донецький національний медичний університет
- Донбаська державна машинобудівна академія
- Херсонський державний аграрно-економічний університет
- Луганський державний медичний університет
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет
- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
- Одеська національна академія харчових технологій
Що треба для участі в підготовчих курсах
Щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням потрібно:
- вибрати виш зі списку
- звернутися до обраного ВНЗ будь-якими засобами зв'язку та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з перетином КПВВ
- при перетині КПВВ показати запрошення
- приїхати до вишу в термін з 01 по 20 червня і особисто подати заяву; копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності; копію довідки переселенця (за наявності); довідку про присвоєння ІПН; 4 фото (3х4) і освітню декларацію.
На підготовчі курси приймають тих, хто цього року здобув повну загальну середню освіту. Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші. Навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.
Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень, їм нададуть гуртожиток. За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.