Ожиріння зв'язали з мутацією в одному гені

Британські вчені виявили генетичну причину ожиріння. Вони виявили, що мутація в гені MC4R призводить до появи зайвих кілограмів вже в ранньому віці, пише Nature Medicine, повідомляє Мир 24.

Дослідження було проведено в рамках найбільшого проекту «Діти 90-х», заснованого Брістольською університетом. У період з квітня 1991 по грудень 1992 років вчені залучили 14 тисяч вагітних жінок і потім протягом 20 років спостерігали за ними і за що з'явилися на світло дітьми.

«Ми є самим докладним дослідженням такого роду в світі і надаємо міжнародного дослідницького товариства багатий ресурс для вивчення екологічних і генетичних факторів, що впливають на здоров'я і розвиток людини», - підкреслили автори проекту.

Поширена думка, що ожиріння у дітей - наслідок неправильної поведінки батьків, які не стежили за фізичною активністю потомства і часто годували шкідливою їжею. Але нові дані показали - дитяче ожиріння може бути наслідком «одного генного порушення».

Ген, званий рецептором мелатоніну 4 (MC4R), контролює апетит людини. Якщо він не працює належним чином, то мозок продовжує отримувати сигнали про голод, навіть якщо шлунок повний.

Мутація в цьому гені виявилася досить поширеною - за підрахунками вчених, її носіями є близько 200 тисяч жителів Великобританії. Ці люди до 18 років важать в середньому на 13 кілограмів більше, ніж їх однолітки, і більшу частину надлишкової маси становить саме жир.