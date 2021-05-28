Вибираємо холодильник: основні моменти

Холодильники повинні відповідати ряду вимог, наприклад, працювати з мінімальним рівнем шуму, підтримувати оптимальну температуру при низьких енерговитратах, бути досить місткими та вписуватися в інтер'єр.

Габарити пристрою

Перш ніж вирушити в магазин і купити холодильник, потрібно вибрати місце для його установки. Переконайтеся, що холодильник не тільки поміститься, але і користуватися ним буде зручно. Повинно бути достатньо місця для повного відкривання дверей, а поруч має бути розетка.

Компонування

У продажу можна зустріти однокамерні, двокамерні й багатокамерні холодильники. Найбільш популярними є двокамерні, оскільки ці пристрої ідеально поєднують у собі відмінний функціонал і невеликі розміри.

Двокамерні холодильники обладнані двома незалежними одна від одної камерами - морозильною і холодильною. Холодильна зберігає продукти в охолодженому вигляді за температури від 3 до 8 ° С. Морозильна потрібна для заморозки й довгого зберігання продуктів. Дізнатися, як довго продукти збережуться в морозильній камері, можна за кількістю сніжинок:

1 сніжинка - температура камери -6 ° С, можна зберігати продукти не більше тижня;

2 сніжинки - температура -12 ° С розрахована на зберігання протягом місяця;

3 сніжинки - температура -18 ° С, продукти можна зберігати один рік.

Двокамерні холодильники можуть відрізнятися конфігурацією. Холодильники з верхньою і нижньою морозильними камерами найбільш популярні, а їх габарити практично не відрізняються. Пристрої з верхньою морозильною камерою коштують дешевше. Холодильники з морозильною камерою, розташованою знизу, найбільш зручні. Полиці з охолодженими продуктами знаходяться на рівні очей, підходять для оптимальної організації зберігання продуктів.

Цікавіші з погляду дизайну та функціоналу моделі - French Door і Side-by-Side. У першому випадку холодильник з нижньою і верхньою камерами обладнаний двостулковими дверима. А друга - американська модель передбачає розташування холодильної та морозильної камери поряд.